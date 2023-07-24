'Детям нужно говорить правду': психолог из Мариуполя помогает участникам смены 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова преодолеть травму войны

Юлия Крючкова осталась в Мариуполе после начала полномасштабной войны. Месяц она провела в подвале, а когда в доме уже не было стены и вокруг шли страшные бои, уехала. Юлия прошла фильтрацию россиян и долго доставалась до безопасного места. Теперь она работает психологией на сменах, организованных Фондом Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны.

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Юлия доверила свою историю Алексею Суханову, послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, актеру и ведущему. Одно из эмоциональных воспоминаний: на сортировочном пункте россиян у нее взяли отпечатки пальцев и дали бумажку с надписью "Дактилоскопирована". Это было как татуировка из концлагеря. Юлия сохранила его, чтобы не забывать. Пережив фильтрацию, женщина преодолела сложный путь через Россию и всю Европу в Украину.

"Украина уже победила. Я мечтаю, что соберется вся моя семья. Я хочу ждать мужа с работы, а не с войны. Когда это произойдет, мы все будем счастливы", - говорит Юлия.

А пока Юлия психологически поддерживает детей. Тех, кого травмировала война и проходит реабилитацию и оздоровление во время детской смены "Блогер Кемп" на Закарпатье, организованной Фондом Рината Ахметова. Здесь дети отдыхают, укрепляют здоровье, овладевают навыками блоггера. С ребятами работают опытные психологи Фонда. Такие, как Юлия.

"Существует мнение, что детям не надо говорить о войне. Это неправильно. Детям надо говорить о войне как о том, чего никто из нас не хотел, не ожидал, не звал, и виноваты только враги наши, никто из нас. Детям нужно говорить правду. Любую правду можно так "оформить", чтобы она была не ужасающая. Не нужно жить в иллюзиях, потому что реальный мир обязательно войдет в дверь", - подчеркивает Юлия.

Психологи на сменах работают по программе, разработанной Фондом: прорабатывают с детьми эмоции, триггеры, тревоги, страхи. К тому же дают им техники, инструменты, которые помогают справиться самостоятельно с тяжелыми воспоминаниями, бессонницей, паническими атаками, осознать травматический опыт и двигаться дальше.

"Дети все чувствуют и понимают. Если мы будем достойны нашей жизни, если мы будем давать пример устойчивости, понимания, взаимоуважения, дети будут такими же, как мы", - уверена Юлия.

Смотрите рассказ психологине по ссылке.

В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили уже около 5 тысяч детей со всей страны.