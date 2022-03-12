Детям не довезли мандарины: под Харьковом оккупанты обстреляли авто с гуманитарной помощью. Видео

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Под Харьковом российские оккупанты обстреляли автомобиль с гуманитарной помощью. ЧП произошло в пятницу, 11 марта.

Отмечается, что судьба водителя неизвестна. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Вследствие обстрела детям не удалось довести фрукты, в частности, мандарины. Также харьковчане остались без сахара и угощений.

Примечательно, что на дороге, которую атаковали россияне, нет никаких военных постов.

Отметим, что ранее житель Харькова показал в сети последствия атаки российских оккупантов на город. По его словам, они уничтожают вторую украинскую столицу всем, чем могут.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Пятихатки на севере Харькова российские оккупанты нанесли авиационный удар по Харьковскому физико-техническому институту. На территории и в общежитии при учебном заведении начался пожар.

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