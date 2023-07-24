'Держитесь, вы сильные, и мы с вами': в Украине на вокзалах трогательно поддержали жителей Одессы, пострадавшей от атак РФ. Видео

На железнодорожных вокзалах крупнейших городов Украины выразили поддержку Одессе, которая в последнее время регулярно страдает от российских атак. Дикторы, обычно сообщающие о расписании движения поездов, напомнили одесситам, что они сильные, и вместе с ними вся страна.

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Видео опубликовало издание "Думская". Соответствующие объявления прозвучали на вокзалах в Харькове, Днепре, Киеве, Ужгороде и Львове (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Вся Украина и все железнодорожники вместе с Одессой. Держитесь, одесситы, вы сильные и мы с вами!" – говорилось в сообщениях.

Напомним: ночью 23 июля в Одессе раздалась серия взрывов. В результате атаки были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб. По данным ОК "Юг", российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22М3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К" и баллистическими "Искандер-М".

Колоссальные разрушения претерпел весь охраняемый ЮНЕСКО исторический центр Одессы. Сильно пострадали Спасо-Преображенский собор, Дом ученых, знаменитые одесские дворики и рядом жилые дома.

В частности, в Доме ученых – памятнике национального значения – выбиты практически все старинные витражи, повреждена мебель, находящаяся там со времен писателя Льва Толстого. В результате взрыва погиб охранник ресторана, расположенного на летней территории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в результате ночной атаки российских террористов в городе получили повреждения 25 памятников архитектуры. Среди них охраняемые ЮНЕСКО здания XIX-XX века;

– после масштабной ночной атаки в Одессу горожане собрались на месте обстрелов. Одесситы коллективно начали убирать пострадавшие улицы, а в перерыве провели молебен перед уцелевшей чудотворной Касперовской иконой, которую достали из-под завалов Спасо-Преображенского собора.