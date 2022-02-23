"Держат в бараках, еду не выдают": мобилизованные оккупантами на Донбассе жалуются не невыносимые условия
Жители Донбасса, "мобилизированные" террористами для участия в боевых действиях против Украины, пожаловались на условия содержания. Они утверждают, что живут в бараках, в холоде и не получают еду.
Об этом своем Twitter сообщил украинский журналист, основатель интернет-издания "Новости Донбасса" Алексей Мацука. Также он добавил, что мужчинам запрещают уходить и заставляют воевать за "республику" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Ситуация с "мобилизированными" в Донецке, 23 февраля: "Нас держат в бараках, еду не выдают, нужно покупать в соседних ларьках, очень холодно, нет и теплых вещей, держат, как скот, спать невозможно, уйти запрещают, говорят, что надо воевать за "республику", чтобы мы потерпели", – написал журналист.
Другой житель Донецка рассказал о реальной ситуации с так называемой "мобилизацией" на подконтрольной группировке "ДНР" территории. По его словам, мужчин обманывают любыми путями, чтобы вручить повестку. Забирают совсем молодых парней, которые "оружие в руках не держали".
Его соседка также возмущается происходящим: "Нафиг оно надо? Мы не патриоты!" – говорит женщина.
Напомним: в Донецке после объявления всеобщей мобилизации всех мужчин старше 17 лет начались облавы так называемого Министерства государственной безопасности (МГБ) "ДНР". Местных жителей массово насильно забирают в армию.
Представители незаконного вооруженного формирования заходят в подъезды, блокируют выходы и заходят в каждую квартиру. Всех мужчин забирают и увозят в "военкоматы".
При этом сотрудники "МГБ" проверяют компьютеры и мобильные телефоны людей, которых они собираются мобилизовать. Боевики ищут компрометирующую информацию и переписки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
массовая принудительная мобилизация, устроенная вооруженными формированиями РФ в Донецке, происходила прямо посреди улиц. В воскресенье, 20 февраля, в центре города, в районе площади Ленина и проспекта Ильича (Ворошиловский район), патрули оккупантов останавливали мужчин;
в Луганске тоже взялись активно мобилизовать местных жителей. Появилось видео, где мужчин хватали прямо на улицах и заставляли сесть в автобус.