"Держат в бараках, еду не выдают": мобилизованные оккупантами на Донбассе жалуются не невыносимые условия

Жители Донбасса, "мобилизированные" террористами для участия в боевых действиях против Украины, пожаловались на условия содержания. Они утверждают, что живут в бараках, в холоде и не получают еду.

Об этом своем Twitter сообщил украинский журналист, основатель интернет-издания "Новости Донбасса" Алексей Мацука. Также он добавил, что мужчинам запрещают уходить и заставляют воевать за "республику" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Ситуация с "мобилизированными" в Донецке, 23 февраля: "Нас держат в бараках, еду не выдают, нужно покупать в соседних ларьках, очень холодно, нет и теплых вещей, держат, как скот, спать невозможно, уйти запрещают, говорят, что надо воевать за "республику", чтобы мы потерпели", – написал журналист.

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Другой житель Донецка рассказал о реальной ситуации с так называемой "мобилизацией" на подконтрольной группировке "ДНР" территории. По его словам, мужчин обманывают любыми путями, чтобы вручить повестку. Забирают совсем молодых парней, которые "оружие в руках не держали".

Его соседка также возмущается происходящим: "Нафиг оно надо? Мы не патриоты!" – говорит женщина.

Напомним: в Донецке после объявления всеобщей мобилизации всех мужчин старше 17 лет начались облавы так называемого Министерства государственной безопасности (МГБ) "ДНР". Местных жителей массово насильно забирают в армию.

Представители незаконного вооруженного формирования заходят в подъезды, блокируют выходы и заходят в каждую квартиру. Всех мужчин забирают и увозят в "военкоматы".

При этом сотрудники "МГБ" проверяют компьютеры и мобильные телефоны людей, которых они собираются мобилизовать. Боевики ищут компрометирующую информацию и переписки.

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