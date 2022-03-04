Держал при себе важные бумаги: в сети появились фото сбитого российского пилота и его документов

София Закревская
Общество
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Держал при себе важные бумаги: в сети появились фото сбитого российского пилота и его документов
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Украинские военные сегодня сбили очередной самолет российских оккупантов. Пилот вражеского штурмовика в результате точного удара погиб, его тело нашли спустя время.

При себе у военнослужащего РФ были документы и бумаги с координатами авиаударов. Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков+Украина".

В частности, там значились населенные пункты Иванков, Гостомель, Сосновка и другие.

При сбитом пилоте были важные бумаги.
Видео дня
Расчеты захватчиков.
Координаты авиаударов оккупантов.

Также рядом с телом оккупанта была и его амуниция: разгрузка, шлем и оружие.

Снаряжение сбитого российского пилота.

Добавим, что, по состоянию на вечер пятницы, 4 марта, украинские военнослужащие сбили уже 37 самолетов и 37 вертолетов российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта украинские военнослужащие сбили очередной вражеский штурмовик Су-25. Российский самолет был уничтожен вместе с пилотом.

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