Депортированным в Россию украинцам предлагают работу на Сахалине и запрещают выезд на два года – разведка

Россияне проводят массовые мероприятия по перемещению украинских граждан с оккупированных территорий в РФ. Там украинцам предлагают работу в Сахалине и запрещают выезд на два года.

При этом принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, является грубым нарушением международного права. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы РФ. В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности – Сахалин. Украинцам "предлагают" официальное трудоустройство через центры занятости. Соглашающиеся получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют гражданское население, у которого изымают документы.

С людьми "работают" сотрудники ФСБ РФ, которые ищут среди депортированных граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей. Далее людей переправляют в РФ, в частности, в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край.

"Есть беспрекословные показания бесчеловечного обращения с украинцами, неоказание медицинской помощи. Отмечаются проблемы с обеспечением питанием", - подчеркнули в ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последнюю неделю несколько тысяч жителей Мариуполя были вывезены на территорию России. Восхищенных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где кафиры проверяли телефоны и документы людей.

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