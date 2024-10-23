День переговоров: астрологиня сказала, чего ждать 23 октября

В среду, 23 октября, 20-й лунный день переходит в 21-й. Луна находится в знаке Рака, а Солнце начинает свой путь через знак Скорпиона.

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Чего ждать с этого дня, специально для OBOZ.UA рассказала астрологиня Исита Гая. Она развеяла все опасения, относительно даты 23 октября.

Так, по словам Иситы Гая, в эту среду очень хорошо будет проводить переговоры и встречи. Причем не обязательно деловые. "Это день Меркурия. 2 и 3 – это также пятерка, число Меркурия. Поэтому я могу сказать, что это день для коммуникаций, для встречи с родными, с близкими, с друзьями", – сказала она.

Астрологиня посоветовала тем, кто хочет наладить отношения после спора или ссоры, делать это сегодня. "Энергия этого дня как можно лучше подойдет для этого", – пообещала она.

Также Исита Гая опровергла суеверия, что день 23 октября – несчастливый. "Нет, на самом деле это прекрасный светлый день", - подчеркнула она. По словам астрологини, в эту дату вырабатывается много творческой энергии. Поэтому он тесно связан с детьми. Причем не обязательно проводить его с малышами, можно даже просто выпустить своего внутреннего ребенка – вести себя немного по-детски, дать себе поиграть. "В этот день открывается много внутренней радости", – подытожила Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака.

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