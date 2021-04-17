Моей статье "Как Украине избавиться от статуса "страны мусора" – 5 лет.

С того времени - уже второй президент, четвертый премьер-министр, третий спикер Верховной Рады, четвертый министр экологии... И практически все те же руководители главных городов Украины!

Что же изменилось в деле уборки и переработки мусора? - спросите вы.

Далее текст на языке оригинала.

Збільшилося кількість мільйонів євро і доларів у рамках міжнародних проектів, радо освоєних владою і любими громадськими друзями при владі, задля роз‘яснення важливої ролі переробки сміття.

Цей напрям грантової та технічної допомоги є одним із найприбутковішим привладним бізнесом. Проводять семінари і вебінари, видають супердорогі брошури, знімають соціальну рекламу… а стихійних сміттєзвалищ кілька десятків тисяч, а на полігони вивозиться більше 90 відсотків сміття - найгірша цифра в Європі!

Світовий досвід пропонує кілька варіантів вирішення проблеми сміття:

від будівництва сучасних сміттєпереробних заводів (в Україні він один - завод енергія під Києвом - до встановлення автоматів в супермаркетах, великої кількості сортувальних ліній та обов‘язкової переробки пластику, скла…виробниками.

Всі варіанти сто разів обговорено, але ані Уряд та Верховна Рада, ані місцева влада не поспішають реалізовувати сучасні системи прибирання та переробки побутових відходів.

А навіщо! Друзі влади отримають монопольне право вивозу сміття на полігони, там бомжі за копійки його так-сяк сортують, а виробники або так звані пакувальники, відмовляються вкладати кошти у власну переробку чи платити екоподаток - а що Ви скажете цілій кока-колі…

Так ми і живемо в "країні сміття"!

Зате сьогодні посадовці і політики виставляють селфі чи відосики на толоках, бо вболівають аж один день на рік про наше довкілля!

Отакий наш, сьогоднішній День довкілля із сльозами на очах.

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