Зеркальная дата 04.04: что лучше делать в этот день

4 апреля наступит зеркальная дата, которая обещает гармонию и решительность. В этот день нас ждут шансы на финансовое процветание и решение проблем.

Каким энергетически будет день 04.04.2021, эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала психолог-нумеролог Лариса Браницкая.

"Если ассоциировать это со стулом, что четыре ножки – самая устойчивая позиция. А здесь еще и двойная устойчивость", – отметила она.

В целом 4 – это число здоровья, спокойствия, стабильности, умиротворения и рассудительности. И всего, что связано с планами. Энергетика 4 апреля такова, что идеально продумать далеко идущую тактику. Это, в частности, могут біть вопросы стабильных финансовых поступлений. В этот день можно принимать решения, на которые в другие дни было трудно решиться по тем или иным причинам.

Согласно нумерологии, этот день в сумме дает число 13, что снова дает 4 (1+3). Стабильность и равновесие, которые дает это число, усиливаются еще больше. Также в психоматрице этого дня есть число 5, которое сулит перемены и возможность взглянуть на вещи под другим углом зрения, что поможет решить некоторые проблемы. В целом, 4 апреля – день энергетического подъема.

Согласно нумерологии фэн-шуй, это день пройдет под созвездием, символом которого является Солнце. Это день трех 4, но они находятся в энергетическом балансе. То есть, человек может максимально принять свою энергию и ею воспользоваться.

Также 04.04.2021 будет высоким уровень сексуальной энергии, поэтому помимо новых романтических отношений может поступить предложение руки и сердца, за которым последует заветное "Да".

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