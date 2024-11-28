День для создания финансового потока: астролог сказала, что нужно делать 28 ноября

В четверг, 28 ноября, длится 27-й лунный день. Луна перешла в знак Скорпиона, а Солнце находится в Стрельце.

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По словам астролога и нумеролога Исити Гая, это будет достаточно спокойный светлый день. Что нас ждет в этот четверг, она рассказала эксклюзивно OBOZ.UA.

"Четверг вообще это день Юпитера, день знаний. Очень интересна энергия Юпитера, потому что Юпитер отвечает за все блага, которые человек имеет в жизни", – объяснила она. Чтобы понять его влияние, она посоветовала посмотреть именно сегодня фильм "Восхождение Юпитер", описывающий взаимодействие разных энергий.

Также, по словам астролога, это день, когда стоит украшать себя. Наденьте что-нибудь красивое, выберите любимые украшения и сходите в какое-нибудь красивое место – ресторан, художественную галерею. Побалуйте свое эстетическое видение.

"Это день, когда вы можете мечтать, простраивать планы на свое будущее, прописывать планы на свое будущее. Это день, когда вы создаете гармонию в своей жизни, вы создаете финансовый поток в своей жизни, вы создаете реальность в своей жизни", – сказала Исита Гая.

Она также объяснила, что четверг – это день для манифестаций, и подходить к ним нужно серьезно. "Вы можете создать себе прекрасный образ на этот день с помощью одежды, с помощью украшений и прожить этот день в энергии изобилия, в энергии высших финансовых потоков, которые вы хотите создать в своей жизни", – сказала астрологиня.

Для тех, кто хочет улучшить свое материальное положение, Исита Гая порекомендовала медитацию, посвященную Юпитеру. "Вы включаете мантру Юпитера и вы слушаете ее", – вот такую простую практику посоветовала она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким будет гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака.

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