'Деморализованный, голодный, просил есть': на Днепропетровщине взяли в плен 'мобилизованного' в 'ДНР'

В Днепропетровской области в плен попал оккупант, который был "мобилизирован" в так называемой "ДНР". Будучи задержанным, он в первую очередь попросил поесть.

Также враг был крайне деморализованный. Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По словам Лукашука, оккупант был задержан недалеко от города Кривой Рог. У него обнаружили паспорт так называемой "ДНР". Сам же он является уроженцем Горловки.

"Неподалеку от Кривого Рога взят в плен один орк. Уроженец Горловки имеет паспорт ДНР. Деморализованный, голодный, просил есть. Это все, что нужно знать о "второй армии мира", – сообщил Лукашук.

Видео дня

Также глава областного совета отметил, что в целом ситуация на Днепропетровщине контролируется. В области продолжают усиливать оборонные позиции, а Вооруженные силы, Национальная гвардия и тероборона охраняют регион от врага.

Ранее украинские военные показали доказательство того, что командование войск РФ использует мобилизованных мужчин "как пушечное мясо" в войне против Украины. Необученных и даже слепых новоиспеченных солдат посылают идти вперед и выявлять позиции украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!