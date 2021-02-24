Дело главреда сайта mind.ua Евгения Шпитко рассмотрит Кассационный суд, – адвокат

Судебный процесс о защите чести, достоинства и деловой репутации главы финансовой компании "Леогейминг Пей" Алены Дегрик Шевцовой против сайта MIND (mind.ua), издателем которого является ООО "Фьючер Медиа" (мажоритарный собственник ООО и главный редактор сайта Евгений Шпитко), продолжится в кассационном суде.

Об этом сообщил адвокат истца Евгений Макиенко, передает delo.ua.

Адвокат напомнил, что Подольский районный суд города Киева своим решением от 9 июля 2020 года обязал ООО "Фьючер Медиа" изъять недостоверную информацию из двух публикаций на сайте mind.ua, которая порочит честь и деловую репутацию Алены Дегрик Шевцовой. Также суд обязал mind.ua опровергнуть указанную информацию в статье от 19 февраля 2019 года путем размещения опровержения на веб-сайте mind.ua под заголовком "Опровержение: …".

По словам Евгения Макиенко, Киевский апелляционный суд не учел все доводы истца, поэтому будет подана кассационная жалоба на его решение, чтобы добиться окончательного и справедливого решения.

Как сообщали СМИ, Евгений Шпитко стал самой упоминаемой негативной персоной в украинском журналистском сообществе по итогам прошлого года.

Журналисты вспомнили, как Евгений Шпитко, будучи главредом "Forbes Украина", скажем так, "увел", а попросту переименовал одноименную Facebook-группу на свою Mind.kiev.ua (впоследствии Mind.ua). Аналогично он поступил и с Twitter-аккаунтом "Forbes Украина".

Евгений Шпитко также решил попробовать себя в Telegram, создав телеграмм-канал mind_live для своего сайта, путем накрутки десятками тысяч "ботов-подписчиков" и просмотров. Самые популярные сервисы статистика телеграмм-каналов TGStat, Telemetr пометили данный канал как "ботоводческий и уличенный в накрутках", удалив его из своей статистики. Сам Евгений Шпитко так и не объяснил, зачем ему было нужно "заимствование" аккаунтов соцсетей, "накрутка" и, следовательно, обман рекламодателей. Как и не принес извинения за свои действия. Поскольку в рекламном брифе сайта mind.ua указаны цифры с учетом накрученных аккаунтов, а в реальности сайт малопосещаемый, у рекламодателей возникли вопросы.

Вместо этого Евгений Шпитко попытался удалить негативные материалы из поисковой системы Google, путем фейковых запросов от якобы правообладателей. Финалом 2020 года для сайта Mind.ua (ООО "Фьючер Медиа") стала официальная смена основного собственника и инвестора.

В конце октября 2020 года несколько физических и юридических лиц подали в суд иски против ООО "Фьючер Медиа" (mind.ua), главреда Евгения Шпитко и журналистки Любови Величко. Причиной стал уже упоминаемый материал на mind.ua, ряд непроверенных заявлений которого порочат деловую репутацию ряда компаний. В частности, Вадим Гордиевский требует отсудить у издателя сайта ООО "Фьючер Медиа" права на домен mind.ua в качестве компенсации морального ущерба и выплатить 1 млн грн.