Делегацию РФ встретили в Турции украинскими флагами и песней о 'Байрактаре'. Видео

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Российскую делегацию в Турции встретили под песню о беспилотнике Bayraktar. Отметим, что в Украине она уже стала народным хитом.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. Встретить представителей страны-агрессора, которая развязала войну в Украине, собралось немало людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Все участники акции, которые пришли к месту встречи украинских и российских дипломатов в Анталии, дружно подпевали.

Напомним, что 10 марта в Анталье состоялись переговоры между министрами иностранных дел Украины и РФ Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине песня о беспилотниках Bayraktar стала народным хитом. Эти БПЛА известны тем, что внезапно и эффективно уничтожают военную технику оккупантов в нашей стране.

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