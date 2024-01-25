'Делали все, чтобы спасти': истории из обстрелянного роддома в Днепре появились в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Роддом в Днепре россияне атаковали ракетами 29 декабря 2023 года. Если бы беременные женщины и молодые родители задержались в палатах, а врачи – в кабинетах хотя бы на пять минут, последствия взрыва были бы катастрофическими. Находившиеся в здании люди доверили свои истории Алексею Суханову, послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, актеру и ведущему.

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Ирина Кульбач, заведующая родительским акушерским отделением, приглашает в свой кабинет. Точнее, того, что от него осталось. Именно эта медикиня заставила всех экстренно пройти в укрытие. Но героиней себя не считает.

"Врачи, акушерки, медсестры, санитарки – о каждом из них можно рассказывать легенды, они все молодцы. Роженицы, беременные... Мы все делали, чтобы спасти вашу жизнь и жизнь детишек", – говорит Ирина.

И добавляет, что очень благодарна простым жителям Днепра, которые сразу после взрыва помогали пациентам добраться до дома. Среди тех, кто в тот день эвакуировался из родившегося благодаря случайным прохожим, были Екатерина, Вячеслав и Виктор, которому 29 декабря исполнилось три дня.

"Мы спустились в укрытие, и сразу раздался первый взрыв. Когда был прилет, я жену и нашего малыша накрыл собой. Взрывная волна была очень сильной, я оглох на одно ухо", – вспоминает молодой отец Вячеслав.

В тот момент в бомбоубежище роддома находились четверо младенцев. Больше о событиях того дня – по ссылке.

Истории из родильного, которые могли закончиться трагедией, а стали историями спасения, вошли в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 97 тысяч историй. Расскажите свою на портале музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.