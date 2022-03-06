'Действовать надо немедленно': религиозные общины Буковины обратились к мировым лидерам

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Обращение с просьбой к мировым лидерам в срочном порядке закрыть небо над Украиной подготовили религиозные общины Буковины. Об этом сообщается на Facebook-странице Черновицкой облгосадминистрации.

В частности свои подписи в документе поставили представители духовенства Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, еврейской общины и других.

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Напомним, что аналогичное обращение 5 марта подписали более ста волонтеров Гуманитарного штаба Буковины (Помощь Буковины), территориальные общины области, а также Черновицкий городской совет и Черновицкий областной совет.

В документе говорится, что тысячи погибших и раненых детей, женщин, пожилых людей, разрушенные больницы, школы, детские сады – это цена промедления с закрытием неба. Люди уверяют НАТО, что действовать нужно немедленно.