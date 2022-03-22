'Даже в Чечне такого не было': российский оккупант пожаловался, что их 'бросило' командование. Видео

Российский оккупант в телефонном разговоре пожаловался своему товарищу, что их "бросило" командование. По его словам, "даже в Чечне такого не было".

Соответствующую аудиозапись опубликовала Служба безопасности Украины. Там отметили, что российским оккупантам под Николаевом страшнее, чем в Чечне.

В частности, путинская армия под командованием генерала Якова Рязанцева, которая дислоцируется на Николаевщине, терпит поражение и находится в осаде.

Захватчик рассказал, что на 4 день войны генерал пообещал оккупантам, что "спецоперация" завершится в считанные часы. Однако затянулась до сих пор.

Видео дня

Сами оккупанты ехали в Украину, чтобы победно пройти по городам как на параде. Но сейчас их взяли в кольцо, потому нынешнюю "задачу идти на Николаев" считают нереальной.

Он также пожаловался, что у них нет палаток, буржуек, а жить им пришлось в окопах, которые вырыли сами. У 50% личного состава обморожения ног, но в госпитале их лечить не собираются, ведь даже погибших не вывозят.

"Тут даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались", - сказал он.

Кроме того, оккупант рассказал, что на его подразделение свой же самолет сбросил авиабомбу.

"С таким боевым настроением и обмороженными конечностями далеко им не зайти. Зато мы уверенно двигаемся к Победе!" – добавили в СБУ.

Напомним, российский оккупант, взятый в плен нашими защитниками, рассказал о зверствах армии Путина в Украине. По его словам, по нему открыли огонь свои же.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Пленный оккупант Магсад Мустафаев призвал россиян перестать верить во ложь власти. Он заявил, что Путин совершил из народа РФ фашистов, и преступления России будут помнить многие поколения людей.

Пленный российский оккупант рассказал, что Кремль отправил служить в Украину военный оркестр. По словам захватчика, он сдался в плен ВСУ, как только появилась возможность. С момента вторжения РФ на территорию Украины он находился вблизи границы Черниговской области, а затем был перенаправлен на новое место дислокации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведите на фейки!