Даже своих не жалко? При обстреле оккупантами телебашни в Киеве погибла 32-летняя россиянка

Во время взрыва телевизионной башни в Киеве, организованного российской армией 1 марта, погибла 32-летняя гражданка России Ася Климова. Последние полгода она жила и работала в украинской столицы и накануне гибели опубликовала видеообращение к своим согражданам о том, что на самом деле в нашей стране нет никакого ущемления русскоязычных и "бандеровцев-неонацистов".

Она выступила против того, что преступная власть, которую она не выбирала, навязала обществу свою ложную доктрину об Украине и развязала кровопролитную войну. Погибшая россиянка утверждала, что ей стыдно за происходящее и она готова "открыть глаза" на истину всем, кто готов внимать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я говорила всем, что я россиянка: таксистам, массажисту, всем новым знакомым. Никакой агрессии, никакого противления или презрения я не ощущала. То, что говорит российская власть об Украине целиком противоречит той картине, которую я лично ежедневно вижу своими глазами. Я готова рассказывать об этом, прошу, пишите мне, я отвечу на все вопросы, покажу, как я живу в Киеве, какие здесь люди", – призывала девушка.

Видео дня

О пропаже Климовой 3 марта сообщил ее брат. По его словам, она вышла из дома, направилась в сторону метро "Дорогожичи" (оно находится неподалеку от телебашни) и с тех пор больше не выходила на связь. Одна из знакомых Климовой рассказала, что ее опознали по татуировке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время артиллерийского обстрела телевышки в Киеве погибли пять человек, а также пятеро получили травмы.

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