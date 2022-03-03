Дают бой! ВСУ при помощи 'Ольхи' уничтожили десятки единиц техники, ПВО и командные пункты врага

Государственное конструкторское бюро "Луч" показало в действии высокоточную реактивную систему залпового огня "Ольха". С помощью нее Вооруженные силы Украины уничтожили уже десятки единиц вражеской техники.

С первых дней войны ВСУ совершили около 50 точных ракетных ударов ракетами Р624 "Ольха". Об этом сообщает конструкторское бюро "Луч" в Facebook.

Подтверждены факты уничтожения десятков единиц бронетехники, систем противовоздушной обороны, средств РЭБ, а также мобильных командных пунктов.

"Высокоточное РСЗО "Ольха" в действии! С первых дней войны Вооруженные Силы Украины совершили около 50 точных ракетных ударов ракетами Р624 "Ольха". Подтверждены факты уничтожения десятков единиц бронетехники, систем ПВО, средств РЭБ, мобильных командных пунктов", – говорится в сообщении КБ "Луч".

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Напомним, в Министерстве обороны Украины считают, что в войне, начатой Россией против украинского государства, начался переломный момент. Он связан с тем, что российские оккупанты теряют ресурсы, враг демотивирован и деморализован.

Как подчеркнул министр обороны Алексей Резников, подводя итоги 160 часов обороны, Украина переходит к тотальному сопротивлению российским оккупантам. Противника нужно лишить тыловой поддержки. Он обратился к гражданам, находящимся на захваченных врагом территориях, а также дал рекомендации тем, кто готов помочь ВСУ уничтожать технику оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинского государства Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам по поводу войны, которую начала против нас Россия. Он подчеркнул, что в стране за неделю сломали готовившиеся годами планы врага.