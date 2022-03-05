В эти чудовищные времена, которые опустились на нашу страну, мы все станем лучше. Под градом испытаний, под обстрелом невзгод войны мы станем - я верю! - только лучшей версией себя. Себя, своей Родины, своей чудесной Украины.

Нам трудно и страшно, но страх, направленный в нужное русло, способен поломать обстоятельства. Каждый раз, слыша взрывы, я думаю об этом. И о том, что у флага нашей страны есть еще два цвета: цвет человечности и милосердия. Они невидимы, как видны всем наши желтый и голубой, но ими пропитан наш народ. Наши удивительные люди, которые сквозь все испытания истории сумели пронести в себе именно эти качества. Я повторяю это как мантру: милосердие и человечность. Это о наших людях: женщинах, женах, матерях, бабушках и даже о наших защитниках, которые, не смотря на весь ужас войны и ненависть к врагу, сохраняют в себе человеческие черты даже под разрывами снарядов.

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Пусть так и останется! Пусть страх и боль превратятся в самое мощное оружие: любовь к живому. Пусть именно она станет нашим гимном, нашей теплой силой, нашей точкой роста будущего. Мы неделю сидим по домам и подвалам и читаем ленты новостей, сглатывая ужас. Но парадокс в том, что когда мы начинаем действовать - любой страх отступает. Потому что таков закон мироздания: тот, кто помогает, сам будет с помощью всегда. Тот, кто отдает, всегда получает сторицей. Пусть не немедленно, пусть не той же монетой и по другому каналу, но это именно так. Я тысячу раз убеждалась в этом в своей жизни. И я десятки раз убедилась в этом за эту неделю. И пока наши парни, сцепив от злости зубы, дерутся за каждый квадратный метр наших мирных дворов, мы, женщины, должны закрыть тыл. В тылу должен быть порядок. В тылу должна быть любовь. Почти никто из нас, женщин, не может держать оружие и убивать, но мы можем любить и возрождать. Спасать и благословлять. Давайте сделаем это у нас дома. Давайте в эти страшные времена выучим эти наши две национальные мантры: человечность и милосердие. К тем, кто не может постоять за себя сам. У кого нет возможности спастись самостоятельно. Это наши друзья и наши ангелы - хранители: наши животные. Они наделены магической способностью любить совершенно безусловно и быть преданными нам до конца, каким бы он ни был.

Я прошу вас о милосердии.

Я прошу вас помочь тем, кто безмолвно живет в этом аду войны, не имея даже возможности просить о помощи. Это лучшее, что можно сделать сейчас - помочь тем, кто слабее.

Среди нас есть люди, которые взяли на себя ответственность за брошенных другими людьми животных. Люди, которые, не думая о себе, остались в столице, чтобы спасать четвероногих друзей - своих и когда - то чужих. Они служили в армии, были спасателями, исследователями и компаньонами одиноких людей и порою творили настоящие чудеса во имя своего человека. Пришло время отплатить им любовью. Поддержкой. Милосердием. Человечностью. Спасти тысячи животных, обреченных на улицах на верную смерть. Многие из них больны, ранены или просто сломлены потерей своего хозяина. И если вы хоть раз в жизни испытывали чувство привязанности к живому существу, вам не нужно объяснять, что испытывает тот, кто лишился своего любимого человека. Поэтому пора нам оказаться рядом с ними и проявить любовь, которая спасает обоих: и животное, и человека.

Давайте обменяем страх на поступки.

Давайте поможем тем, у кого нет ни одного шанса выжить без нашей помощи.

В Центре реабилитации животных Step Up и в мирное время помогали тем, на ком остальные давно поставили крест - животным-спинальникам. Сегодня же Step Up превратился в приют для собак и котов, которых в спешке оставили хозяева, бегущие от войны: обгоревших животных привезли волонтеры из разбомбленных приютов в Макарове и в Гостомеле.

Центру удалось многим помочь с передержкой и даже помочь брошенным животным - всех приютили! - но теперь центр просит помочь с перечнем необходимого.

Для финансовой поддержки:

Монобанк:

4441114412831206 ₴

5375419904238795 €

4441114462472968 ₴

Приватбанк:

5168742221201100 ₴

Сейчас очень-очень нужны корма, памперсы и клетки для животных разных размеров. Также приют очень нуждается в волонтёрских руках, возможности передержки животных и автомобильном транспорте для обеспечения логистики.

Еще очень нужны диетические корма для собак и котов и лекарственные средства (Цефтриаксон, Юнидокс, Регидрон, Рингер, раствор для капельниц и физраствор)

Город Киев

Ул. Василия Алексухина, 21

(098)982-37-81

(066)117-72-29

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Друзья, ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ ТЕМ, КТО ПОМОГАЕТ!

Я буду очень, очень благодарна вам, если вы найдете эту девочку и сделаете для нее хоть что-то! Аня Барышникова