Дарья из Харьковщины получила современные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Дарья плохо слышала с ранних лет, а после пережитой оккупации Харьковщины и гибели папы ее слух стал еще хуже. Бабушка и дедушка, которые сами воспитывают двух внуков, не могли позволить себе слухопротезування для ребенка. Узнав о новогоднем конкурсе "Письмо Святому Николаю" от Фонда Рината Ахметова, Дарья решила написать сказочному волшебнику. И получила от Фонда суперсовременные слуховые аппараты, подстраиваемые под особенности ребенка.

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"Я попросила, чтобы Святой Николай подарил мне слуховой аппарат. Это была моя мечта. Я очень рада, что она сбылась", – признается девочка.

Уже в начале января Дарью привезли в "Центр слуха" в Харькове, где ее ждали специалисты, которые подобрали девочке самые оптимальные слуховые аппараты.

"Вы знаете, мы плакали... Наш ребенок услышал звуки! Это очень, очень большая радость. Спасибо, что спасли нашу внучку", – делится бабушка Ольга Николаевна, не сдерживая эмоций.

Третья степень сенсоневральной тугоухости – это нарушение, при котором человек не слышит и поражен его слуховой нерв, объясняет аудиологиня-слухопротезистка "Центра слуха" Алина Соловьева.

"Дары показано двустороннее слухопротезирование. Мы издали аппараты: девочка довольна, она слышит все, прекрасно разбирает язык", – передает врач.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.