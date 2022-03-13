Данилов заявил, что оккупанты планируют высадку десанта в Одессе и области

Оккупанты планируют высадить десант в Одесской области, однако украинские военные к этому готовы.

Об этом 13 марта сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Кремль хотел это сделать еще 3-4 дня назад, но погода не способствовала. Потому россиянам пришлось отложить свои планы. Сейчас они попытаются высадить свой десант в Одессе и области, чтобы получить преимущество на этом направлении.

"Мы понимаем, что там происходит и ситуация под контролем. Там есть кому их встретить. Так, как их встречали в Черниговской, Киевской области", – отмечает Данилов.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мэр Одессы заверил всех, что город не дадут захватить.

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