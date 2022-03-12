Данилов назвал следующие цели Путина после Украины

Вслед за Украиной, страна-агрессор Российская Федерация может напасть на Литву, далее – другие страны Балтии, а потом – Польшу. При этом многое будет зависеть от реакции НАТО.

Об этом, со ссылкой на данные разведки, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире UA РАЗОМ. Следует отметить, что аналогичное мнение высказал и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью СNN Turk.

"Никто не должен оправдывать Путина. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть агрессия против одной из стран НАТО или другой страны", – отметил он.

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Боррель подчеркнул, что ЕС должен ограничить возможности РФ атаковать в будущем.

"Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину", – отметил он.

При этом Данилов добавил, что угроза использования белорусских военных против Украины полностью не аннулирована, потому что, "Лукашенко в руках у Путина". Однако на данный момент наша страна четко координирует свои действия с партнерами (США, Великобритания), также очень помогает Канада.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы вместе с украинскими спецслужбами захватили трофейные документы, которые могут свидетельствовать о подготовке России воевать с НАТО. В частности, в захваченных в боях под Херсоном и Николаевом документах агрессора разработаны брошюры по поводу его вероятного противника, включая США, Турцию, Грецию и другие страны.

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