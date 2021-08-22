Данилов анонсировал создание 'промышленных лесов' в Украине

В Украине намерены создать "промышленные леса", где будут выращивать сырье. Деревья будут высаживаться специально для дальнейшей вырубки.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. "Мы должны дать бизнесу возможности, чтобы они для себя закладывали именно промышленные участки леса. Чтобы мы четко понимали, что это промышленный лес, это бизнес выращивает для себя, чтобы можно было использовать", – сказал он.

Данилов отметил, что в Украине есть много земель, где невозможно вести сельское хозяйство, но там можно посадить деревья, чтобы потом использовать эту древесину для других нужд.

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Секретарь СНБО акцентировал, что в нашей стране сейчас "лесная отрасль – это отрасль кумовства".

Данилов добавил, что по заданию президента Украины Владимира Зеленского готовится заседание СНБО, где будет поднят вопрос развития лесной отрасли

"Когда Владимир Александрович сделал заявление, что нам надо миллиард деревьев за три года посадить – речь идет не только об экологии, речь идет об экономике, об энергетической независимости", – пояснил он.

Напомним, что Зеленский поручил подготовить заседание СНБО, на котором обсудят вопросы экологии. В частности – реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина выиграла арбитражный спор с ЕС. Там пытались доказать, что запрет на вывоз леса-кругляка из страны нарушает Соглашение об ассоциации. Однако арбитражная группа решила, что такое ограничение – право государства на защиту своих национальных интересов. При этом сам мораторий нуждается в совершенствовании. О том, почему ЕС выгодно покупать украинский лес и что решил суд, читайте в нашем материале.