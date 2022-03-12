Дальше – чебурнет: крупнейших российских провайдеров отключили от скоростного интернета

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В London Internet Exchange (LINX) решили отключить два ведущих российских провайдера от скоростного интернета. Речь идет о "Мегафоне" и "Ростелекоме".

Соответствующее письмо руководство LINX разослало своим клиентам. Его в Twitter приводит журналист Reuters Рафаэль Саттер, который утверждает, что подлинность документа удалось подтвердить.

"Я подтвердил подлинность этого письма. Одна из крупнейших интернет-бирж в мире заблокировала две ведущие российские телекоммуникационные компании", – написал журналист.

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Провайдеров отключают от точки международного обмена трафиком. По словам экспертов, теперь трафик будет идти через Азию, что означает падение скорости и зависимость от Китая.

Отметим, что чебурнетом называют российский интернет, который власти страны-агрессора пытаются сделать с 2014 года.

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