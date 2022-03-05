"Дайте возможность защищать страну, мой Харьков превращается в руины": заключенный обратился к Зеленскому с просьбой об амнистии

Осужденный офицер запаса Вооруженных Сил Украины Андрей Чупахин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить ему возможность защищать родную землю в Великой Отечественной войне Украины. Он подчеркнул, что, если выживет, согласен продолжить отбывание наказания.

Соответствующее видеообращение в Telegram опубликовал политик Борислав Береза. Осужденный отметил, что не может бездействовать, пока его город Харьков превращается в руину.

"Уважаемый Владимир Александрович! Мое имя Чупахин Андрей. Я осужденный офицер запаса ВСУ. Звание – старший лейтенант. Был командиром первого взвода глубинной разведки 131 отдельного разведывательного батальона. Имею боевой опыт, были ранения, есть награды", – сообщил осужденный офицер.

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"Обращаюсь к вам из полтавской исправительной колонии №64, где отбываю наказание. Отбыл почти половину срока, поощрения есть, взысканий нет. На суде полностью признал свою вину и раскаялся. Прошу вас, пожалуйста, предоставьте возможность в это тяжелое время защищать нашу страну. Мой родной Харьков превращается в руину. Мое ходатайство о помиловании в вашем Офисе никто не рассматривает. После окончания войны, если выживу, в дальнейшем готов отбывать наказание. Пожалуйста, предоставьте такую возможность", – призвал военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начали освобождать некоторых заключенных и арестованных экс-военных, готовых защищать Украину на войне с Россией. Заявляется, что речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране.