Дает ли право "белый билет" на выезд за границу: подробное разъяснение
Из-за широкомасштабной войны, которую в нашей стране развязала Российская Федерация, в Украине объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. Мужчины от 18 до 60 лет подлежат призыву на военную службу.
Поэтому они не могут выезжать за границу, однако есть некоторые исключения. О них рассказал управляющий партнер юридической фирмы Winner адвокат Игорь Ясько.
Условное название "белый билет" объединяет три разных категории лиц, которые могут иметь разную степень годности:
- ограниченно пригодны к военной службе;
- непригодны к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодны в военное время;
- непригодны к военной службе, снятые с военного учета.
Юрист подчеркнул, что выехать за границу могут только те лица, которые непригодны к военной службе и сняты с военного учета. Мужчины из двух других категорий не имеют такой возможности.
При этом даже для полностью непригодных для военной службы одной только отметки о снятии с учета для пересечения границы недостаточно. Поэтому лица этой категории должны получить еще дополнительные документы.
"Но окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями ГПСУ по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов", – объяснил Игорь Ясько.
Он уточнил, что речь идет о:
- заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК), согласно которому лицо признано непригодным к военной службе;
- временное удостоверение военнообязанного, военный билет, в котором должно быть указано заключение ВЛК об исключении из учета по состоянию здоровья со ссылкой на соответствующий пункт приказа;
- справка к акту осмотра, удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью, пенсионное удостоверение, удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, где указана группа и причина инвалидности и/или справки для получения льгот лицами с инвалидностью.
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