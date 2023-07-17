Дает ли право 'белый билет' на выезд за границу: подробное разъяснение

Из-за широкомасштабной войны, которую в нашей стране развязала Российская Федерация, в Украине объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. Мужчины от 18 до 60 лет подлежат призыву на военную службу.

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Поэтому они не могут выезжать за границу, однако есть некоторые исключения. О них рассказал управляющий партнер юридической фирмы Winner адвокат Игорь Ясько.

Условное название "белый билет" объединяет три разных категории лиц, которые могут иметь разную степень годности:

ограниченно пригодны к военной службе;

непригодны к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодны в военное время;

непригодны к военной службе, снятые с военного учета.

Юрист подчеркнул, что выехать за границу могут только те лица, которые непригодны к военной службе и сняты с военного учета. Мужчины из двух других категорий не имеют такой возможности.

При этом даже для полностью непригодных для военной службы одной только отметки о снятии с учета для пересечения границы недостаточно. Поэтому лица этой категории должны получить еще дополнительные документы.

"Но окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями ГПСУ по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов", – объяснил Игорь Ясько.

Он уточнил, что речь идет о:

заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК), согласно которому лицо признано непригодным к военной службе;

временное удостоверение военнообязанного, военный билет, в котором должно быть указано заключение ВЛК об исключении из учета по состоянию здоровья со ссылкой на соответствующий пункт приказа;

справка к акту осмотра, удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью, пенсионное удостоверение, удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, где указана группа и причина инвалидности и/или справки для получения льгот лицами с инвалидностью.

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В нашей стране ранее приняли законопроекты для совершенствования работы ВЛК. Они будут регулировать процесс оформления документов для лечения военнослужащих.

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