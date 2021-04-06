COVID-19 в Украине заразились более 500 детей за сутки

Карина Бондаренко Общество 09:18, 6.04.2021 Обновлено: 09:25, 6.04.2021

За минувшие сутки, 5 апреля, коронавирусом в Украине заболели 508 детей.

Кроме того, COVID-19 подтвердили и у 338 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

Отметим, что рекорд по количеству заражений среди детей был установлен 25 марта – тогда заболели 923 ребенка. С начала этой недели выявлено 939 случаев инфицирования среди несовершеннолетних.

Уточним, что в период пандемии коронавируса любые проявления респираторных заболеваний могут быть его признаком. Однако у детей есть такие характерные симптомы болезни, как рвота и диарея.

Вакцинация в Украине.
Максим Степанов в Facebook
Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина оказалась на третьем месте в Европе и на 11 месте в мире по распространению коронавируса. В стране заразились 10 179 человек за сутки.

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