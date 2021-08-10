Cимволическая синагога в Бабьем Яру вошла в лонг-лист одной из самых престижных международных премий

Символическая синагога "Место для размышлений" в Бабьем Яру, которую весной представил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", вошла в лонг-лист одной из самых престижных премий в области архитектуры и дизайна Dezeen Awards. В 12 различных архитектурных категориях на победу будут претендовать 305 проектов.

Премию, которой отмечают лучшие мировые проекты, начал ведущий британский онлайн-журнал об архитектуре и дизайне Dezeen. Всего в лонг-лист отобрали проекты из более чем 4700 работ из 87 стран.

Cимволическая синагога была внесена в архитектурную категорию "Cultural building" ("Культурные объекты"). Она будет бороться за первенство еще с 24 другими зданиями. Среди них – Музей современного искусства Хиросаки (Япония), Манчестерский еврейский музей (Великобритания), церковь Екумении (Швеция), прибрежный павильон "Облачный пейзаж Хайкоу" (Китай), Национальный музей армии США, заповедник черепах и дикой природы Хор-Кальба ( ОАЭ).

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Символическая синагога "Место для размышлений" расположена в Киеве, в Бабьем Яру, рядом с памятником "Менора". Она спроектирована в виде книги, открывается и закрывается с помощью специальных механизмов. Синагога высотой 11 метров. Ее стены украшены узорами и текстами молитв, которые повторяют традиционную роспись старинных синагог в Западной Украине – в Ходорове и Гвоздце – уничтоженных во время Второй мировой войны. Потолок имеет вид карты звездного неба, которая воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941 года – в первый день массовых расстрелов в Бабьем Яру. Синагога изготовлена из столетней дубовой древесины, которую собирали из старых заброшенных сооружений по всей стране.

Это уникальное сооружение в Бабьем Яру спроектировал швейцарский архитектор Мануэль Герц. К конструкторским и художественным работам были привлечены украинские механики, инженеры и художники.

Мануэль Герц называл символическую синагогу "Место для размышлений" своим вызовом в положительном смысле этого слова.

"В Бабьем Яру убили больше людей, чем где-либо на планете. Ответом на это ужасное преступление могла бы стать хмурая и минималистическая архитектура, традиционная для мемориалов Холокоста. Однако я уверен, что монументальный и статический подход противоречит десяткам тысяч отдельных голосов жертв Бабьего Яра. Поэтому родилась идея создать перформативную архитектуру, которая трансформируется, удивляет и придает ощущение трепета. Синагога в Бабьем Яру должна объединять людей для коллективного ритуала памяти", – рассказывал архитектор.

Все проекты, которые попали в лонг-лист Dezeen Awards, оценит жюри из ведущих профессионалов, куда вошли немецкий архитектор, урбанист, директор группы Büro Ole Scheeren Group Олег Шерен, парижская архитектор Лина Готмех, инженер, соучредитель и директор по дизайну проектно компании AKT II в Лондоне Ханиф Кара.

Шорт-лист объявят в сентябре. Победителей в категориях назовут в ноябре. Далее 12 отобранных проектов будут соревноваться за звание архитектурного проекта года.

Лучших в мире архитектуры, интерьера и дизайна Dezeen отмечает уже четвертый год подряд. Премия Dezeen Awards помогает дать экспертную оценку, понять процессы в индустрии, привлечь внимание к ведущим дизайнерским студиям по всему миру. Работы с наградой Dezeen считаются международным эталоном.