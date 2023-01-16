Вот уже, который день подряд все СМИ пережёвывают тему некоего "вагнеровца" Медведева, который сбежал в Норвегию и готов свидетельствовать против Пригожина.

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Забавно, что из этого подонка пытаются сделать некоего героя и инструмент борьбы против петушиного генерала.

Что же… разберёмся.

СБУ, прокуратура Украины, следственные органы… С 2014 года формируются дела, сотни томов дел по военным преступлениям ЧВК "Вагнер" в Украине. Их гигантское количество и за 2022 оно возросло в разы, чего более чем достаточно, чтобы Пригожина и Ко повесить.

Кроме того, французские и многие другие журналисты провели множество расследований преступлений ЧВК "Вагнер" в ЦАР, Мозамбике, регионе Сахеля. Турция расследовала преступления россиян в Ливии. Множество преступлений зафиксированных в Сирии.

Вопрос. Что дают свидетельства Медведева на фоне этого многолетнего задокументированного пласта преступлений, достаточного для объявления ЧВК "Вагнер" террористической организацией и даже более того? Ответ верный – это капля в море, но…

Но при этом сам Медведев – военный преступник. Военный преступник с той минуты как заключил контракт с ЧВК "Вагнер" - структурой, о преступлениях которой знают и латентно признают даже в россии. Причём даже кичась на этих преступлениях.

Это всё равно, что во времена Второй мировой войны, зная, что происходит в Аушвице, пойти туда работать надзирателем. Медведев и есть этот надзиратель, аморальный урод, который пошёл сознательно убивать, а затем, решил пригреться в Норвегии будучи "свидетелем".

Хватит героизировать того, кто заслуживает наказания. И не только. Заслуживает он ещё разбирательства того, как ЧВК "Вагнер", силовой филиал ФСБ, смогла выпустить своего члена за границу, контроль за которой так же под ФСБ. Недоглядели члена? Надо же!