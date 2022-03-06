'Чтобы спасти наших детей': украинцы массово собирают подписи о закрытии неба

Закрытие неба над Украиной критически важно для ускорения победы, сохранения жизней мирного населения и инфраструктуры населенных пунктов. Именно поэтому украинские власти и простые граждане, несмотря на все, пытаются добиться от НАТО соответствующего решения.

К народам, главам государств и правительствам, парламентам государств-членов НАТО сегодня обратились депутаты Ровенского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского, Николаевского областных советов. Об этом в своем канале в Telegram сообщил Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя офиса президента Украины.

"Ивано-Франковский, Киевский, Винницкий, Черкасский, Ровенский, Днепровский, Тернопольский городские советы также обратились к государствам-членам НАТО с поддержкой просьбы президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной", – написал Тимошенко.

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Кроме того, идет сбор подписей жителей Запорожья, Луганщины, Ровенщины, Тернопольщины, Буковины.

"Закройте небо, чтобы спасти наших детей!", – призвал в своем посте Кирилл Тимошенко.