"Чтобы спасти наших детей": украинцы массово собирают подписи о закрытии неба

Екатерина Дубовская
Общество
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'Чтобы спасти наших детей': украинцы массово собирают подписи о закрытии неба
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Закрытие неба над Украиной критически важно для ускорения победы, сохранения жизней мирного населения и инфраструктуры населенных пунктов. Именно поэтому украинские власти и простые граждане, несмотря на все, пытаются добиться от НАТО соответствующего решения.

К народам, главам государств и правительствам, парламентам государств-членов НАТО сегодня обратились депутаты Ровенского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского, Николаевского областных советов. Об этом в своем канале в Telegram сообщил Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя офиса президента Украины.

"Ивано-Франковский, Киевский, Винницкий, Черкасский, Ровенский, Днепровский, Тернопольский городские советы также обратились к государствам-членам НАТО с поддержкой просьбы президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной", – написал Тимошенко.

Видео дня
"Чтобы спасти наших детей": украинцы массово собирают подписи о закрытии неба
"Чтобы спасти наших детей": украинцы массово собирают подписи о закрытии неба
"Чтобы спасти наших детей": украинцы массово собирают подписи о закрытии неба
"Чтобы спасти наших детей": украинцы массово собирают подписи о закрытии неба
"Чтобы спасти наших детей": украинцы массово собирают подписи о закрытии неба
"Чтобы спасти наших детей": украинцы массово собирают подписи о закрытии неба
"Чтобы спасти наших детей": украинцы массово собирают подписи о закрытии неба
"Чтобы спасти наших детей": украинцы массово собирают подписи о закрытии неба

Кроме того, идет сбор подписей жителей Запорожья, Луганщины, Ровенщины, Тернопольщины, Буковины.

Сбор подписей за закрытие неба
Сбор подписей за закрытие неба
Сбор подписей за закрытие неба
Сбор подписей за закрытие неба
Сбор подписей за закрытие неба
Сбор подписей за закрытие неба
Сбор подписей за закрытие неба

"Закройте небо, чтобы спасти наших детей!", – призвал в своем посте Кирилл Тимошенко.

УкраинаВойна в Украине 2022Закрытие неба над УкраинойКирилл Тимошенко