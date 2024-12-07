Что такое 'припай': значение угадать очень тяжело

История украинского языка полна трагедий. Сотни лет запретов и тотальной русификации привели к утрате подлинных слов и их искусственной замене на "более приемлемые" русские.

Видео дня

Например, ныне немногие знают значение интересного слова "припай". OBOZ.UA подробно рассказывает о колоритной забытой лексеме.

Припай – это сплошной ледяной покров, примерзающий к берегу. Иногда припай может быть покрыт снегом.

Припай отличается по размерам. Он может простираться на расстояние от нескольких метров на прибрежных зонах рек до сотен километров от берега вдоль побережья арктических и антарктических морей при замерзании воды.

В холодных регионах припай может накапливаться по несколько лет и достигать толщины 10-20 м.

То есть, припай – это лед, крепко примерзший к берегам.

Кстати, было в украинском языке колоритное слово "бережина": "Бережина обміліла, осунулася після осінніх паводків". Но во времена СССР его заменили на "береговую линию", вероятно потому, что русскоязычным было трудно произнести украинское слово. Какие еще аутентичные слова "репрессировала" советская власть – читайте в материале.

А осенью многие сетуют на серую "пасмурну" погоду. Однако языковеды отмечают – прилагательное "пасмурий" в этом случае неуместно. Как правильно сказать по-украински – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал как будет на украинском "гололед" и в чем разница між ожеледдю і ожеледицею.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.