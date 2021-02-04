Что подарить на День святого Валентина разным знакам зодиака

Уже скоро наступит День влюбленных. Что делать, если праздник на носу, а чем порадовать вторую половинку – загадка? В таком случае можно воспользоваться гороскопом подарков.

Какой презент выбрать для разных знаков зодиака, чтобы сюрприз был только в радость, порекомендовал победитель "Битвы экстрасенсов" и астролог Хаял Алекперов.

Овен

Ценит практичность, поэтому лучшим подарком будет тот, который не только красивый, но и такой, который можно где-то применить. Поэтому духи или функциональный гаджет отлично подойдут. Главное, хотя бы немного знать вкусы конкретного Овна.

Телец

Очень любит романтичные жесты, поэтому главное в подарке – эффект неожиданности. Поэтому чтобы не испортить сюрприз, лучше не доставать с вопросами "Что тебе подарить?". Ценят красивые утонченные вещи, поэтому стильная вещица для дома или гардероба порадует Тельца. И не забудьте о презентабельной упаковке. Это тоже важно, пишет "КП" в Украине".

Близнецы

Лучший подарок – эмоции. Поэтому необычная поездка куда-то, романтичный мастер-класс на двоих или фотосессия обязательно порадуют представителя этого знака зодиака. Новое увлекательное путешествие или впечатление не оставят его равнодушным.

Рак

Ценят стабильность и уют, поэтому чтобы определиться с подарком для Рака достаточно внимательно изучить его любимые вещи. Новый флакончик духов, который он использует годами, будет только в радость.

Лев

То, чего ни у кого нет, или только появилось в продаже. Эксклюзивная вещь – это то, что Лев оценит в качестве презента. Например, украшение, сделанное на заказ.

Дева

Сентиментальная натура заставит обратить внимание не только на сам подарок, но и на то, в какой обстановке и как он был вручен. Особенно Деву могут растрогать завуалированные романтические намеки.

Весы

По достоинству оценят презент, сделанный своими руками. Ну или чужими – речь идет о хенд-мейде. То есть, об уникальных творчески выполненных вещах.

Скорпион

Оградить от забот и рутины, организовать романтичный вечер в загородном домике только вдвоем, насладиться уединением – лучший подарок для Скорпиона. Небольшое путешествие прекрасно разбавит трудовые будни Скорпиона и подарит массу приятных впечатлений.

Стрелец

Экскурсия, путешествие или гастрономический тур обязательно порадуют Стрельца, который привык уделять больше времени другим, нежели себе.

Козерог

Будет рад, если вторая половинка составит компанию в покорении новых вершин. Что презентовать – решать вам. Главное, знать интересы Козерога. Прыжок с парашютом, поездка на багги, вездеходе, абонемент на танцы. Он всегда готов попробовать что-то ранее неизведанное.

Водолей

Большие любители искусства. Присмотритесь: может, стоит купить холст и краски, или билет на концерт. А может красивую икебану?

Рыбы

Обладают чувством стиля и хорошим вкусом, поэтому подарок выбрать не просто. Стоит обратить внимание на классику или винтаж. Возможно, антикварную вещь.

Как сообщал OBOZREVATEL: