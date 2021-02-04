Что подарить на День святого Валентина разным знакам зодиака

Татьяна Нечет
Татьяна Нечет
Гороскоп
4,7 т.
Гороскоп подарков на 14 февраля

Уже скоро наступит День влюбленных. Что делать, если праздник на носу, а чем порадовать вторую половинку – загадка? В таком случае можно воспользоваться гороскопом подарков.

Какой презент выбрать для разных знаков зодиака, чтобы сюрприз был только в радость, порекомендовал победитель "Битвы экстрасенсов" и астролог Хаял Алекперов.

Овен

Ценит практичность, поэтому лучшим подарком будет тот, который не только красивый, но и такой, который можно где-то применить. Поэтому духи или функциональный гаджет отлично подойдут. Главное, хотя бы немного знать вкусы конкретного Овна.

Телец

Очень любит романтичные жесты, поэтому главное в подарке – эффект неожиданности. Поэтому чтобы не испортить сюрприз, лучше не доставать с вопросами "Что тебе подарить?". Ценят красивые утонченные вещи, поэтому стильная вещица для дома или гардероба порадует Тельца. И не забудьте о презентабельной упаковке. Это тоже важно, пишет "КП" в Украине".

Близнецы

Лучший подарок – эмоции. Поэтому необычная поездка куда-то, романтичный мастер-класс на двоих или фотосессия обязательно порадуют представителя этого знака зодиака. Новое увлекательное путешествие или впечатление не оставят его равнодушным.

Рак

Ценят стабильность и уют, поэтому чтобы определиться с подарком для Рака достаточно внимательно изучить его любимые вещи. Новый флакончик духов, который он использует годами, будет только в радость.

Лев

То, чего ни у кого нет, или только появилось в продаже. Эксклюзивная вещь – это то, что Лев оценит в качестве презента. Например, украшение, сделанное на заказ.

Дева

Сентиментальная натура заставит обратить внимание не только на сам подарок, но и на то, в какой обстановке и как он был вручен. Особенно Деву могут растрогать завуалированные романтические намеки.

Весы

По достоинству оценят презент, сделанный своими руками. Ну или чужими – речь идет о хенд-мейде. То есть, об уникальных творчески выполненных вещах.

Скорпион

Оградить от забот и рутины, организовать романтичный вечер в загородном домике только вдвоем, насладиться уединением – лучший подарок для Скорпиона. Небольшое путешествие прекрасно разбавит трудовые будни Скорпиона и подарит массу приятных впечатлений.

Стрелец

Экскурсия, путешествие или гастрономический тур обязательно порадуют Стрельца, который привык уделять больше времени другим, нежели себе.

Козерог

Будет рад, если вторая половинка составит компанию в покорении новых вершин. Что презентовать – решать вам. Главное, знать интересы Козерога. Прыжок с парашютом, поездка на багги, вездеходе, абонемент на танцы. Он всегда готов попробовать что-то ранее неизведанное.

Водолей

Большие любители искусства. Присмотритесь: может, стоит купить холст и краски, или билет на концерт. А может красивую икебану?

Рыбы

Обладают чувством стиля и хорошим вкусом, поэтому подарок выбрать не просто. Стоит обратить внимание на классику или винтаж. Возможно, антикварную вещь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Астрологический прогнозГороскопы