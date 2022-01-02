Что нельзя говорить человеку, который сидит рядом с вами в самолете: четыре 'запрещенных' фразы

Путешествие на самолете в наши дни – очень сложный опыт. Современные реалии создали настоящий шторм из переполненных аэропортов, перепроданных или отмененных рейсов и нападений пассажиров на членов экипажа. Имея это в виду, последнее, что вам следует делать, – это усугублять и без того напряженную ситуацию, заставляя человека рядом с вами в самолете чувствовать себя некомфортно.

Эксперт по этикету назвал четыре фразы, которые вы никогда не должны говорить своему соседу в самолете. Об этом пишет издание Best Lif.

Доктор философии, консультант по отношениям и эксперт по этикету Августа Эбботт говорит, что самое худшее, что вы можете сказать своему соседу по самолету, это: "Я большой болтун", или какой-нибудь другой фразой сообщить, что вы хотите поговорить во время полета.

"То, что заставляет меня поменять свой рейс, это когда кто-то говорит: "Я нервничаю во время полета, поэтому я много говорю", – поделилась Эбботт.

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Эксперт советует, если вы все же начинаете разговор, то сделайте так, чтобы ваше общение было легким и минимальным.

"Ваш идеальный разговор с любым незнакомцем в самолете должен быть не более чем "привет, я (имя) путешествую (откуда) и собираюсь (куда именно), у вас все хорошо сегодня?"

Это достаточно для разговора с незнакомцем в самолете, если только обе стороны не будут заинтересованы в продолжении общения.

"Если сосед кажется вам незаинтересованным, не жмите на него. Наденьте наушники, достаньте телефон, чтобы поиграть в беззвучную игру, и уважайте его выбор. Ведь то, что мы сидим так близко рядом, не значит, что мы должны быть откровенны друг с другом. , интересоваться жизнью друг друга или принуждать к разговору", - говорит Эбботт.

"Но если ваш сосед все же захочет поговорить, держитесь в тени, больше слушайте, спрашивайте больше о нем, чем говорите сами", – советует эксперт.

Августа Эбботт припомнила, как однажды провела 12 часов в полете с соседом, который явно не хотел общаться.

"Когда мы выходили, он меня поблагодарил! Он сказал, что работает над некоторыми вещами в своей жизни и действительно нуждается в тишине. Он оценил то, что я не навязывала разговор, как он опасался".

"Иногда самое худшее, что можно сказать кому-то в самолете, - это то, что выходит за рамки единственного слова "привет", — прокомментировала Эбботт то, что многие люди предпочитают тишину".

Эксперт также назвала несколько других фраз, которые не стоит говорить соседу в самолете:

"Ты будешь использовать свою барную сумку? Можно?"

"Я путешествую несколько дней и очень хочу принять душ!"

"Я уверен, что это просто щекотка… не COVID".

В конце концов, по ее словам, этикет в самолетах – это доброта и здравый смысл.

"Взаимное уважение – это командная работа, в которой мы так отчаянно нуждаемся в этом мире, который иногда кажется перевернутым. Здравый смысл и уважение – краеугольные камни нашего справочника "Как жить", – делает вывод Эбботт.

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