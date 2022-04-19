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Что делать с "русской культурой"? Забыть навсегда!

Игорь Кондратюк
мнения
Общество / Мнения
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7,8 т.
Что делать с 'русской культурой'? Забыть навсегда!

Снова мне в телеэфире задают вопрос: что делать с "русской культурой/литературой" в Украине после войны. Мой ответ (с марта 2014 года): забыть навсегда! Российская культура обнулилась для Украины 24 февраля окончательно.

Украинская культура на порядки более гуманистическая, чем русская! Русская литература (эстрада, кино, театр) – для собственного интимного пользования. Как порнография: Вы имеете право смотреть/слушать, но государство к этому не должно иметь никакого отношения.

Скажем "нет" культуре агрессора!

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Источник:Facebook Игоря Кондратюка