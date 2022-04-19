Что делать с "русской культурой"? Забыть навсегда!
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Снова мне в телеэфире задают вопрос: что делать с "русской культурой/литературой" в Украине после войны. Мой ответ (с марта 2014 года): забыть навсегда! Российская культура обнулилась для Украины 24 февраля окончательно.
Украинская культура на порядки более гуманистическая, чем русская! Русская литература (эстрада, кино, театр) – для собственного интимного пользования. Как порнография: Вы имеете право смотреть/слушать, но государство к этому не должно иметь никакого отношения.
Скажем "нет" культуре агрессора!
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Источник:Facebook Игоря Кондратюка