Что делать при обстрелах на открытой местности: боец ВСУ Валерий Маркус показал на своем примере под огнем врага. Видео

Украинский военнослужащий Валерий Маркус наглядно продемонстрировал, как вести себя под обстрелами на открытой местности. Ликбез он провел, будучи под огнем противника.

Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале. Боец пошутил, что теперь у него с побратимом больше шансов вернуться обратно в лагерь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Проведем небольшой ликбез, как действовать, если вы оказались на открытой местности под обстрелами. Вам нужно найти какой-то бугор, или углубление – что угодно, что хотя бы на 10 см ниже уровня земли, к чему можно прижаться или за чем можно спрятаться. Как вы можете видеть, вот углубление. И в эту траншейе я сейчас упал", – прокомментировал боец.

Видео дня

"Шансы, что мы вернемся сегодня в свой лагерь и будем там пить теплый чай – повысились", – добавил он и пожелал украинцам хорошего дня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!