Что делать при фосфорной бомбардировке и как помочь пострадавшим: подробное разъяснение

Российские оккупанты стали все чаще применять фосфорные бомбы против мирного гражданского населения Украины. В этой связи в Национальной службе здоровья рассказали, что следует делать при фосфорной бомбардировке и как помочь пострадавшим.

Следует отметить, что применение таких бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фосфорные бомбы – – это боеприпасы, которые начинены белым фосфором. Он, в свою очередь, огнеопасен и имеет острый запах чеснока. При контакте с кислородом легко занимается, а температура горения составляет около 800 °C.

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Если белый фосфор попал на одежду, ее нужно снять. Делать это следует осторожно, в частности, так, чтобы частицы фосфора не попали на открытую кожу.

Отмечается, что самая плохая ситуация это, когда фосфор попадает на кожу. Потому что он прилипает и постоянно горит. В таком случае срочно следует перекрыть взаимодействие фосфора с кислородом. Для этого следует накрыть фосфор влажной тряпкой, тканью, землей или грязью.

Далее нужно удалить фосфор из кожи. Это нужно делать под холодной водой неострым предметом, например пинцетом. Прикасаться к фосфору пальцами строго запрещено.

Также нельзя использовать перекись водорода и вату. Потому что перекись распадается на воду и кислород, а последний вызывает возгорание белого фосфора.

Если есть возможность, следует обратиться к медикам.

Если фосфорная бомба попала в дом, пытаться потушить пожар не следует. В первую очередь нужно спасать собственную жизнь и убегать.

Кроме того, клубы белого дыма, образующиеся от горения фосфора, раздражают дыхательные пути. В частности, человек начинает задыхаться, что может привести к смерти. Чтобы спастись, нужно быстро выходить из дыма, закрыв нос.

Напомним, российские оккупанты во время бомбардировки города Попасная в Луганской области коварно использовали фосфорные бомбы. Их применение запрещено международными соглашениями.

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