Если родители нездоровы, а рядом ребёнок. Важная тема. Не догадалась о ней написать, пока не пришло сегодня несколько сообщений. Что делать, если родители нездоровы, а рядом маленький ребёнок. Который, возможно, впервые видит, что Мама лежит, не может играть, слаба. Или Мама и Папа непривычно себя ведут, непривычно реагируют на ребёнка. Или к маме и папе могут не пускать в комнату.

Все, что непривычно - вызывает тревогу.

Ребёнок чувствителен не только к действиям, информации - а и интонациям, невербальным сигналам. И нам может казаться, что ребёнок многого не понимает.

Даже самому маленькому ребёнку важно сказать: "мама/папа болеет, точнее, выздоравливает. У неё болит голова. Вот тут. И чтобы она скорее выздоровела, ей нужно много спать, пить воду, пить лекарства. Горькие и сладкие. И нужна наша забота. С каждым днём мы все ближе и ближе к здоровью.

Слышишь, мама кашляет (мне сегодня написали, что ребёнок боится кашля мамы) - у неё вот тут - (показать на грудную клетку) находятся микробы и из-за них она кашляет. Это громко? Испугался? Давай представим что мама выкашливает микробов, как будто мусор из себя выбрасывает. Проветривает комнату и комната очищается.

Можно, ничего не говоря о кашле, поиграть с ребёнком в собачек (лающих и виляющих хвостом) - вместе с ним лаять друг на друга (чтоб он переставал бояться звука кашля)

Можно - каждый раз, когда слышен кашель, говорить - мама кашляет. Давай ей пожелаем здоровья! "Будь здорова! Будь здорова!"

Сейчас особенно важна предсказуемость и повторение привычных действий.

Режим дня. Если это возможно, чтобы ритуалы - то, что привычно - воспроизводилось вторым родителем или бабушками-дедушками. (Привычные действия, тормошилки, слова, одежка, последовательность действий, мультфильмы, книжки перед сном...)

Реакция ребёнка:

Он может задавать вопросы - на которые важно коротко и спокойно отвечать.

Ребёнок может злиться. Это совершенно нормальная реакция. Фрустарция и злость, и желание, чтобы все быстро вернулось и было по-прежнему, потребности удовлетворялись, мир опять был безопасен и крутился вокруг малыша.

У ребёнка может чаще проявляться истерика.

Нам важно не просто повлиять на поведение, не просто его остановить, поведение изменится - когда мы поймём, что ЗА ним скрывается - страх, тревога?

С ребёнком, который ещё не умеет говорить (да и тем, кто давно умеет) мы перечисляем (с вопросительной интонацией) то, что он может чувствовать - ты боишься, ты хочешь на ручки, ты соскучился, ты хочешь поиграть, ты злишься?

И только потом предлагаем действие.

Наши слова: "прекрати немедленно", попытки рационального воздействия, шантаж, обвинения - вряд ли помогут. Чем меньше ребёнок - тем сильнее реакция, потому что меньше возможности самому осознать и "покрыть" свои потребности.

Нам важно фокус внимания переводить туда, на что прямо сейчас мы можем повлиять. И мечтать о будущем. Когда все будут здоровы и опять все смогут быть вместе.

Что может маленький ребёнок:

Рисовать маме открытку

(Для малышей - Можно обрисовывать ладошку или ставить отпечатки)

Подсовывать под дверь письмо (рисунок)

Мыть своими ручками овощи - фрукты, перемешивать салат

Мы можем заранее заготовить: Покупать уже нарезанный хлеб и сыр внарезку - просить, чтобы ребёнок сам делал бутерброд маме/папе

Чтобы пел песню здоровья

Что можно взрослому

Играть в доктора - с игрушками. С любыми докторскими наборами. Если к родителю можно подходить - играть с ним.

Перестукиваться - (у нас в семье есть секрет - мы стучим перед сном в стену "тук... тук-тук... тук-тук" - я тебя люблю)

Протянуть плотную нить под дверь. Мама берет клубок, у ребёнка конец нити. Можно натянуть ее, и дергать за ниточку, передавая сигнал - "я с тобой"

Если есть силы, петь вместе из разных комнат любимую песню

Присылать свои фото и маленькие видеоприветствияна телефон второго родителя или взрослого

Если ребёнок боится заболеть, да и для профилактики:

С ребёнком можно играть в "щит здоровья" - делая глубокий вдох и на выдохе - ребёнок делает резкое движение руками сверху вниз, вокруг себя ручками как будто создавая светящуюся защиту.

Ну и ещё - сейчас пригодятся любые упражнения, связанные с длинным выдохом: мыльные пузыри, шарики, скороговорки, песни, "конфетный бой" - дуть, перемещать обертки от конфет друг к другу, удерживать пёрышко или шарик в воздухе дыханием (есть такие игрушки в продаже).

Я прочитала вопросы об этом в мессенджере и закрыв, потеряла письма, в большом количестве входящих. Так что ответила уже тут.

Всего доброго и здорового!