Что бесит каждого из знаков зодиака и как с ними ужиться

Астрологи считают, что от того, под каким знаком зодиака родился человек, зависит и то, что его сильнее всего бесит.

Раки не переносят грубость и критику в своей адрес. А Стрельцы – когда считают их деньги. Если знать заранее поводы, из-за которых может возникнуть ссора, то ее можно предотвратить. Поэтому звездочеты составили список главных раздражителей по гороскопу, пишет "Яндекс.Дзен".

Овен

Они не любят, когда их чрезмерно опекают или контролируют, критикуют, не замечают успехи или достижения. Овны также не терпят рутину, скучную работу, критику и когда хвалят всех, а их – нет.

Телец

Их заставляет нервничать безденежье, некомфортная обстановка дома, необходимость в экстренном принятии решений, резкие перемены в жизни. Бесит Тельцов также посягательство на их собственность.

Близнецы

Могут выйти из себя, когда им приходится заниматься скучной работой, терпеть домашнюю рутину и однообразие. Не терпят пессимистов и безынициативных людей.

Рак

Больше всего ненавидят, когда кто-то проявляет неуважение к родным. Или выказывает в их адрес грубость, высокомерие. Терпеть не могут переезды, критику, ходить на шумные тусовки.

Лев

Рано или поздно могут взорваться, если их будут пытаться подчинить или контролировать, сравнивать с другими. Нетерпимы к нерешительным людям. Нервничают, когда скучно или ощущают безысходность, отсутствие перспектив.

Дева

Шум и суета, осуждение со стороны окружающих, проблемы с деньгами, а также непорядок дома выводят их из себя. Не нравится Девам и когда портят их планы.

Весы

Домашняя рутина, скандалы, ревность, ссоры и необходимость работать одним – вот что они не любят. Беспорядок дома или на рабочем месте тоже бесит представителей этого знака.

Скорпион

Терпеть не могут тех, кто пытается лезть к ним в душу, показывает превосходство или навязывает свое мнение. При этом Скорпионы ненавидят чувство зависимости от других людей или обстоятельств.

Стрелец

Претензии к их внешности, характеру или увлечениям могут привести к ссоре. Стрельцы любят, когда к их мнению прислушиваются, но ненавидят, когда считают их деньги. Терпеть не могут скучную однообразную работу и пессимистов.

Козерог

Пустые разговоры, необходимость экономить и публичные выступления – вот что их бесит больше всего. Козероги ненавидят, когда не ценят их старания, не доверяют им или нарушают привычный образ жизни.

Водолей

Ненавидят выяснение отношений, когда от них постоянно требуют внимания и соблюдения графика. Их раздражают обыденность и скука, неприятие личных взглядов.

Рыбы

Их могут выбить из равновесия грубость и хамство, необходимость быть в центре внимания. Терпеть не могут трудиться физически. При этом ненавидят осуждение другими своих слабостей или несамостоятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL: