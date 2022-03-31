Членам российской делегации на Международном авиашоу в Турции советуют не говорить, что они из РФ. Документ

Членам российской делегации на Международном мероприятии "Евразийское авиашоу – 2022", которое должно состоятся в Турции, посоветовали скрывать то, что они – граждане РФ. Инструкцию россиянам предоставил представитель корпорации "Ростех" Алексей Гуреев.

Этот документ оказался в распоряжении Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его фото опубликовано в Telegram-канале ГУР МО.

В "Ростехе" посоветовали делегации РФ "вести себя достойно" и "передвигаться группами", а также "не демонстрировать символику и свою принадлежность к РФ".

"Россия стала нежелательной страной во всех демократических государствах, потому что россиян не рады видеть среди свободных народов. И так будет и дальше! Теперь быть представителем из России должно быть стыдно, ведь каждый из вас является соучастником всех военных преступлений против цивилизованного мира", – сказано в сообщении украинской разведки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, представителей России и Беларуси не пригласили на памятные мероприятия по случаю 77-летия освобождения узников Бухенвальда и Дора-Миттель. Они должны пройти 10 апреля.

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