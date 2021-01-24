Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять

Экономность – хорошая черта. Но некоторые люди иногда слишком увлекаются, и она начинает граничить со скупердяйством.

Известный астролог Людмила Булгакова рассказала, какие четыре знака Зодиака – самые выдающиеся скряги. По ее словам, на первом месте по жадности Девы. Эти люди очень прагматичные и рассудительные. Поэтому не прочь, чтобы за них платили в кафе или угощали, дарили подарки. При этом сами не видят ничего необычного в том, чтобы передарить презент. Девы любят говорить всем вокруг, как у них нет денег, хотя на самом деле всегда имеют финансовые запасы. Именно из Дев, в основном, получаются олигархи и самые богатые люди, сообщают "Факты".

Представители знака Козерог очень скупые. Вот только если Девы на себе любимых не экономят, то Козероги – да. Могут отказываться от многого. Поэтому часто не приобретают что-то нужное вовремя. И затем жалеют об этом. Люди, родившиеся с 22 декабря по 20 января, ценят сами деньги и их количество, а не возможности, которые они дают. Поэтому обладая всеми возможностями Козероги могут ходить в старой одежде и не делать ремонт, даже если он давно необходим.

Раки могут потратить все на себя и близких людей. А вот к другим у них отношение диаметрально противоположное. Например, не дадут взаймы знакомому, хотя и вполне могли бы это сделать. Но готовы вложить много средств в уют своего дома и своих детей. Иногда даже слишком их балуя.

Не смотря на показную щедрость, Тельцы не прочь пожить за чужой счет. Среди альфонсов и содержанок представители этого знака Зодиака довольно часто встречаются.

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