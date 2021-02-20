Четыре самых невезучих знака зодиака

Фортуна – дама капризная. Сегодня улыбается, а завтра – нет. Но к некоторым людям она постоянно повернута спиной.

Если достаточно удачливые знаки зодиака внезапно получают письмо от юриста своего покойного троюродного дяди из Африки, то вполне серьезно могут стать обладателями крупного наследства. А вот если такое послание получат Рыбы, Девы, Раки или Козероги, то это точно ловушка. Они уже привыкли к тому, что везение – не их конек.

Рак

Причиной невезения этого знака зодиака является его уж слишком сильный альтруизм. Раки привыкли угождать и прислушиваться к интересам близких чаще, чем ко своим. Они не привыкли нестись сломя голову по карьерной лестнице и тихо стоят в сторонке, помогая добиваться успеха родным. А в итоге они не ценят принесенные жертвы и несчастные Раки остаются ни с чем.

Козерог

Они слишком привыкли полагаться только на свои силы, личный труд и долгие кропотливые расчеты. Только работа и только идеально выполненная. И когда судьба вдруг придет с неожиданным подарком, они попросту пройдут мимо него. Не умеют Козероги прислушиваться к знакам свыше и принимать дары Фортуны.

Девы

Добиваются много своими стараниями, целеустремленностью и тягой к перфекционизму. Но привычка очень долго все обдумывать и размышлять играет с ними злую шутку. Как только начинает везти, Девы долго и мучительно пытаются понять, точно ли нет в этом подвоха и достойны ли они. За это время удача успевает улетучиться, пишет Elle Girl.

Рыбы

Мягкость и эмпатия мешают видеть несправедливость вокруг них. Рыбы слишком пекутся о том, чтобы окружающим было хорошо. Этим пользуются не очень хорошие люди, которые намеренно манипулируют доверчивыми представителями этого знака зодиака ради своей выгоды.

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