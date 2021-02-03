Четыре самых ненадежных знака зодиака

Дал слово и тут же забыл. Наверняка такие знакомые есть у каждого. Трудности с выполнением взятых на себя обязательств могут быть связанны вовсе не со вредностью этих людей.

С точки зрения астрологии, такая особенность поведения может быть предопределена знаком зодиака. Представители четырех созвездий более склонны обещать и не делать сказанное, нежели другие.

Рак

Представители этого знака зодиака вовсе не лжецы и никогда намеренно не стремятся подставить. Просто они чаще других склонны к резким переменам настроения. Поэтому мнение Раков может часто меняться. Отсюда и невыполненные обещания. Нашлись более важные дела или же отношение к людям, которым они взялись помочь, вдруг поменялось.

Весы

Если Весы честно сказали, что возьмутся помочь в каком-то деле, но не выполнили это, то, скорее всего, они просто переоценили свои силы. Весы склонны выполнять взятые на себя обязательства. Однако в этом им может помешать врожденная нерешительность. Нередко они взваливают на себя то, что не в силах потянуть.

Водолей

По своей природе представители этого созвездия готовы помочь другим. Но они временами ставят потребности других выше своих личных. В итоге чрезмерная щедрость оборачивается против Водолеев. И они быстро истощают себя эмоционально и просто не в состоянии выполнить обещания. На восстановление им требуется некоторое время, пишет "Яндекс Дзен".

Рыбы

Рыбы на самом деле не эгоисты, но могут действовать под влиянием своих личных потребностей или желаний. Привыкли избегать суровых серых будней, витая в облаках. Поэтому в повседневных делах у них часто возникают трудности. В связи с этим и насущные проблемы, а также обещанное, выполнить Рыбам бывает непросто.

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