''Пустота и котлованы'': оккупанты устроили снос домов в Мариуполе, в сети показали последствия. Видео

Российские оккупанты продолжают сносить многоэтажные дома в Мариуполе, разрушенные их же обстрелами. На их месте остаются пустота и котлованы.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба городского совета Мариуполя. "Там, где раньше бурлила жизнь, после прихода россиян остаются черные пятна на карте города", – говорится в сообщении (ролик размещен внизу новости).

На видео, обнародованном мэрией, показаны последствия сноса домов по улице Металлургической, 19, и Героической, 31.

"Пустота и котлованы. Вот что остается от домов в оккупированном Мариуполе", – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– После массированных обстрелов Мариуполя в июне 2022 года оккупанты обнародовали данные о жертвах и сразу же приступили к сносу домов. Некоторые были снесены без разбора завалов.

– В июле захватчики разработали план сноса домов в Мариуполе, согласно которому только в центре решили снести 35 зданий.

– Снос домов в Мариуполе происходит целыми улицами и районами. Даже местные коллаборанты не верят в то, что на месте снесенных построек захватчики построят хоть что-то.

– При этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты провели тендеры на 40 многоэтажек. Подрядчики намерены строить за бюджетные средства РФ из-за высокого риска инвестиций, а возвращать их впоследствии будут через программу ипотеки.