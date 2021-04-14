Черновицкий университет будет реконструировано по программе президента, – глава ОГА

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича станет одним из объектов культурного наследия Украины, которые будут обновлены в рамках "Большой реставрации" – нового проекта, который является частью президентской программы "Большая стройка".

Об этом сообщила Черновицкая ОГА в Facebook. В ходе реставрации будет отремонтирована церковь Трех Святителей, расположенная на территории университета и которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь требует значительной реставрационной работы – в частности, планируется устранить трещины, которые образовались как на фасаде, так и внутри здания.

По словам председателя ОГА Сергея Осачука, в данный момент подготовка к началу работ близится к завершению. Для реставрации церкви уже изготовили проектно-сметную документацию, сейчас готовятся объявить тендер.

"Государство средства подготовило. Программа работает, потому реагировать и запускать процесс необходимо быстро", – сказал он.

Кроме этого, будет обновлен хозяйственный двор учебного заведения: здесь планируют обустроить магазин сувениров, кафе и места отдыха.

"Эта территория имеет огромный потенциал для Черновцов. По вечерам здесь уместно проводить литературные чтения, концерты и другие активности. Университетский дворик может стать новой изюминкой в культурной и общественной жизни города", – подчеркнул председатель ОГА.

Как ранее заявил заместитель председателя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в рамках "Большой реставрации" планируется реконструировать и модернизировать 150 объектов культурного наследия в течение трех лет. На 2021 год на реализацию программы уже выделено 2 млрд грн.