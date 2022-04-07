Чернобыль после оккупантов: беспорядок на ЧАЭС и окопы в Рыжем лесу показали на видео

31 марта российские военные покинули ЧАЭС, где находились с первых дней полномасштабного вторжения. На YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали сразу три видео: с историей сотрудников станции и рассказом о том, чем занимались оккупанты на ЧАЭС; о разграблении общежития для сотрудников, а также о радиоактивном Рыжем лесе, где россияне на свой страх и риск копали окопы, жили и жгли костры.

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС практически сразу – 24 февраля. С тех пор они держали в заложниках всех, кто был в тот момент на станции, – нацгвардейцев, охранявших объект, научных сотрудников, – и устанавливали свои "порядки".

"Когда жили наши военные, были порядок и чистота. То, что вы сейчас видите, – следствие пребывания здесь так называемых орков", – рассказывает работник админздания, демонстрируя разгромленное помещение.

Видео дня

Как отмечают сотрудники, хранилище ядерных отходов, которое называют ЦХОЯТ, – это самое опасное место в зоне отчуждения. За несколько дней до отступления россияне попытались пройти систему автоматического допуска с помощью украинского военного и попасть туда, но им это не удалось.

"Мы были второй группой, которая сюда приехала, поэтому мы знали, куда мы едем. Страха как такового не было. Была тревожность", – рассказывает работник станции.

Кроме ограбления административного здания, оккупанты также совершали акты мародерства в общежитии рядом со станцией. А еще части военных вместо награбленного имущества пришлось везти домой радиационное облучение, ведь с первого дня войны они находились в Рыжем лесу.

На видео из Рыжего леса видно, что захватчики рыли окопы и жили неделями непосредственно в этой опасной зоне, где детектор радиации просто зашкаливает. Там много остатков их жизнедеятельности, хотя часть мусора они бездумно сжигали прямо на костре.

Видео из общежития зафиксировало беспорядок, который остался после многочисленных актов мародерства.

Цель проекта "Украинский свидетель" – показать всему миру правдивую ситуацию в Украине в контексте российской агрессии.

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