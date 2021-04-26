Сегодня самое важное – вспомнить поименно всех тех, кто отдал жизнь за мирную жизнь украинцев и всего мира.

Почтить и поблагодарить всех чернобыльцев и их семьи, которые сейчас будут вспоминать о своем участии в трагических апрельских днях 1986 года.

А власти – старательно и ответственно выполнять свои обязательства:

социальные – перед чернобыльцами и их семьями;

международные, так из-за недофинансирования до сих пор не выполнены работы по снятию с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему;

касательно энергетической безопасности государства – завершить мероприятия по вводу в эксплуатацию Хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2):

кадровые, так как по старой позорной привычке руководителей важных чернобыльских институтов ищут по специальным критериям и не могут назначить годами – нынешний руководитель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения назначен... 2 месяца назад, при этом он во времена Яценюка возглавлял "Укргаздобычу" и обвинялся в причинении ущерба государству на 23 миллиона гривен!

И главный совет власти – не бойтесь чаще ездить в Чернобыль, Припять, Славутич и не ждите очередных иностранных журналистов, режиссеров, которые прорекламируют за нас наш Чернобыль.

Чернобыль – это наша боль, это наш героизм и он должен стать нашей гордостью, а не позором!

П.С. Напомню, что в период парламентской деятельности я со своими коллегами добился возвращения ряда социальных выплат чернобыльцам и их семьям, сохранения специализированных медицинских учреждений, создания Чернобыльского радиационно-экологического заповедника, разблокировки международной финансовой помощи для завершения строительства "Укрытия-2"...

Также горжусь тем, что горсовет Славутича проголосовал за предоставление мне звание почетного гражданина!

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