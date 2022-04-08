'Чернигов – наша крепость': Кирилл Тимошенко заявил, что город будет ежедневно получать помощь и стройматериалы

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в Чернигов доставили воду, несколько тысяч продуктовых наборов, которых хватит каждой семье в месяц, муку, матрасы и строительные материалы для скорейшего восстановления города.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, гуманитарная помощь жителям города теперь будет поступать ежедневно.

"Целый день работали в Чернигове. Во время оккупации части области мы не покинули город, проводили эвакуацию населения и пытались доставлять гуманитарную помощь в условиях сложнейшей логистики", – рассказал Тимошенко.

Видео дня

Больше всего от вторжения рашистов пострадал пригород Чернигова. Как отметил заместитель руководителя ОП, все будет отстроено в кратчайшие сроки.

Команда Офиса Президента также встретилась с военными, которые мужественно держали оборону города и выразили свою благодарность нашим защитникам.

"Чернигов – наша крепость, которая своими "стенами" сохраняла целостность всей страны", – сказал Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что начался ямочный ремонт трассы Киев-Чоп, которая была повреждена в результате ракетного удара.