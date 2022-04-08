"Чернигов – наша крепость": Кирилл Тимошенко заявил, что город будет ежедневно получать помощь и стройматериалы

Мария Шевчук
Общество
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'Чернигов – наша крепость': Кирилл Тимошенко заявил, что город будет ежедневно получать помощь и стройматериалы

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в Чернигов доставили воду, несколько тысяч продуктовых наборов, которых хватит каждой семье в месяц, муку, матрасы и строительные материалы для скорейшего восстановления города.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, гуманитарная помощь жителям города теперь будет поступать ежедневно.

Гуманитарная помощь жителям города Чернигов, теперь будет поступать ежедневно, – Тимошенко

"Целый день работали в Чернигове. Во время оккупации части области мы не покинули город, проводили эвакуацию населения и пытались доставлять гуманитарную помощь в условиях сложнейшей логистики", – рассказал Тимошенко.

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В Чернигов доставили воду, несколько тысяч продуктовых наборов, муку, матрасы и строительные материалы для скорейшего восстановления города

Больше всего от вторжения рашистов пострадал пригород Чернигова. Как отметил заместитель руководителя ОП, все будет отстроено в кратчайшие сроки.

Команда Офиса Президента также встретилась с военными, которые мужественно держали оборону города и выразили свою благодарность нашим защитникам.

"Чернигов – наша крепость, которая своими "стенами" сохраняла целостность всей страны", – сказал Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что начался ямочный ремонт трассы Киев-Чоп, которая была повреждена в результате ракетного удара.

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