Черная пятница: лучший способ приобрести мультиварку по низкой цене

26 ноября состоится значимое для шопоголиков событие — Черная пятница 2021 года. Этот день идеально подходит для того, чтобы обзавестись топовой техникой без переплат. Тем более, эксперты прогнозируют стремительный рост цен на бытовые приборы в ближайшем будущем. Поэтому если вы устали от традиционной готовки, самое время обзавестись мультиваркой, которая существенно облегчит процесс. Чтобы не ошибиться с выбором модели, ознакомьтесь с нашими рекомендациями по выбору кухонной техники.

Выделяют следующие виды мультиварок:

Медленноварки. В таких устройствах блюда "томятся" на пару. Процесс занимает много времени, зато готовая пища идеально подойдет для поклонников ПП. Устройство работает как под давлением, так и без.

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Стандартные модели. Наиболее распространенный вариант. Устройства отличаются приемлемой ценой и широким функционалом. Работают без давления.

Скороварки-мультиварки. Позволяют готовить блюда в сжатые сроки. Эффект достигается за счет высокого давления.

Если же вы любитель суши и других восточных блюд, обратите внимание на рисоварку. Также такие устройства незаменимы для кафе и ресторанов.

Ключевым критерием при выборе выступает объем чаши. От размеров съемной емкости зависит, насколько большие порции можно приготовить за один раз. Для одного человека достаточно устройств с чашей на 2 л. Для большой семьи следует обратить внимание на модели на 4–6 л. Для приготовления блюд в заведениях общепита предназначены модели на 7–10 л.

Также оцените мощность прибора:

300–400 Вт — минимальный показатель, такие устройства способны готовить небольшое количество пищи;

600–800 Вт — приборы подойдут для 2-3 человек;

1,2–1,5 кВт — техника предназначена для большой семьи.

От мощности зависит скорость приготовления блюд. При этом чем больше чаша, тем выше должна быть производительность. Не берите модели с большим запасом мощности, ведь они тратят много электроэнергии.

Основные варианты покрытия:

антипригарное — готовить можно без масла, такие модели идеально подходят для жарки и запекания;

керамическое — также отличается антипригарными свойствами, но изделия выделяются увеличенной устойчивостью к механическим воздействиям и высоким температурам;

тефлоновое — оптимальное решение для выпечки, характеристики напоминают керамику, но поверхность легко поцарапать, поэтому необходимо использовать специальную ложку;

экочаша — модели безопасны для здоровья, а также не боятся механических воздействий, но отсутствие специального покрытия приводит к пригоранию блюд.

Также при покупке мультиварки отталкивайтесь от:

функционала — чем больше режимов, тем проще готовить конкретные блюда;

дополнительные опции — отсрочка старта, поддержание температуры, дистанционное управление и пр. упрощают владельцу жизнь;

наличие ручек чаши — с ними емкость удобнее доставать;

кабель — чем длиннее шнур, тем проще установить прибор в нужном месте.

Современная кухонная техника упрощает жизнь людям. Сейчас для готовки вкусных и полезных блюд нет нужды тратить много времени и сил, достаточно загрузить ингредиенты в мультиварку, и техника сама со всем справится. Главное подобрать модель с учетом ваших потребностей. Чтобы приобрести технику со скидкой на Черную пятницу, следите за обновлениями на Comfy.ua.