Через неделю энергетики возобновили электричество для почти 23 тысяч семей после вражеских атак - ДТЭК

На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет почти 23 тысячам семей в 25 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что почти постоянно от вражеских атак страдает Днепропетровщина, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света. Со 2 по 8 декабря нашим специалистам здесь удалось восстановить ряд повреждений сетей и вернуть свет для 12,9 тысячи семей.

В ДТЭК отметили, что Донетчина также остается центром наиболее активных боевых действий с ежедневными обстрелами, дроновыми, ракетными атаками и авиаударами.

Несмотря на крайне тяжелую ситуацию, ремонтные бригады ДТЭК продолжают возобновлять электросети, как только это становится возможным и военные предоставляют разрешение на проведение работ. За прошедшую неделю энергетикам удалось возобновить электроснабжение в домах 6,5 тысячи местных жителей.

Продолжает страдать от вражеских атак и Киевщина. Здесь на прошлой неделе энергетики восстановили свет для 3,4 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Напомним, недавно на Днепропетровщине ремонтная бригада ДТЭК Рината Ахметова снова попала под вражеский обстрел.