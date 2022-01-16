Читаю книгу "Австро-Венгрия. Судьба империи", и там встретил интересный фрагмент по отношению к венграм. Оказывается, всего лишь около 200 лет назад существовала угроза, что венгерский язык исчезнет совсем или практически выйдет из обихода, как это произошло с ирландским. Для восприятия венгерский был слишком сложным, на другие европейские языки был совершенно непохож и воспринимался соседними народами как тарабарщина. Говорить на венгерском стеснялись даже венгерские элиты, которые пользовались немецким. А австрийцы вообще смеялись над венгерским языком.

Например, австрийский драматург Франц Грильпарцер в 1840 году писал: "Венгерский язык не имеет будущего. Его идиомы не отвечают европейским понятиям, распространение этого языка ограничено несколькими миллионами преимущественно необразованных людей. Если бы Кант написал "Критику чистого разума" на венгерском, у него не нашлось бы и трех читателей. Венгер, говорящий только на венгерском, останется мужланом, даже если имеет выдающиеся способности".

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Далее текст на языке оригинала.

Лише через 8 років після цього сталася Угорська національна революція. А років через 25 уся угорська еліта вже говорила угорською і вимагала рівних прав, що й вилилося у створення Австро-Угорщини. Сьогодні угорці й уявити не можуть, що їхньої мови та держави могло взагалі не бути.

Лише за 20 років "мова мужланів" стала престижною та загальновживаною. Наразі бачимо схожі процеси і в Україні. Скільки не намагалися російські шовіністи оголосити українську "мовою селюків" - вона повертається до всіх сфер життя. Якщо усе робитимемо правильно - через 20 років і у нас усюди звучатиме українська, і важко буде згадати, що колись було інакше.